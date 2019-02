Mord-Alarm in Wien? Frau lag tot in Wohnung

Eine Angehörige hat am späten Sonntagabend die Leiche einer 39-jährigen Frau in deren Wohnung in der Veitingergasse in Wien-Hietzing entdeckt. Weil die Tür versperrt war und ein Fenster offen stand, ermittelt die Polizei wegen eines "bedenklichen Todesfalls". Eine Obduktion wurde angeordnet, damit soll die Todesursache geklärt werden. Offensichtliche Verletzungsspuren wies die Tote keine auf.