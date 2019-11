Mord in Wiener Nobel-Bezirk: Verdächtiger stellt sich

Wien. Nach der Tötung eines 47-jährigen Mannes in Wien-Döbling hat sich der Haupttatverdächtige um 5.10 Uhr in einer Polizeiinspektion gestellt. Der 46-jährige österreichische Staatsbürger wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Dienstag. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Gezielter Kopfschuss

Eine Zeugin verständigte gegen 21.30 Uhr die Polizei. Die Bluttat ereignete sich im Innenhof eines Gemeindebaus in der Hameaustraße in Neustift am Walde, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA. Der Tatort befindet sich damit genau am Ende der Kirtag-Meile von Neustift. Der Verdächtige dürfte ersten Informationen zufolge einen gezielten Kopfschuss auf sein Opfer abgegeben haben.

Der mutmaßliche Täter und das Opfer dürften einander zumindest vom Sehen her gekannt haben. Der Täter war vom Beruf Tischler, verlor seinen Job aber vor Monaten und war seither arbeitslos. Der mutmaßliche Täter lebt mit seiner Frau in einer Wohnung im Gemeindebau. Zuletzt wurden sie am Samstag gesehen, als sie vom Einkaufen zurückkamen. Der Täter dürfte seit etwa 6 bis 10 Jahren im Haus leben. Beide Männer beschreibt eine Anrainerin als hilfsbereit und freundlich.

Hintergrund der Tat

Laut Anrainern saß das Opfer zusammen mit einer Frau im Innenhof. Der mutmaßliche Täter kam mit einer Pistole auf sie zu. Das Opfer soll die Pistole für eine Attrappe gehalten haben und begonnen haben zu lachen. Daraufhin der Täter: "Jetzt hast du zum letzten Mal gelacht" - und er schoss ihm in den Kopf. Die Frau lief daraufhin sofort weg.

Die Feuerwehr hatte den mutmaßlichen Täter vor einigen Monaten gekündigt. Er beschwerte sich immer über die lärmenden Hausbewohner im Innenhof, vor allem im Sommer.

Täter mit dem Auto geflohen

Nach der Tat dürfte der Schütze in einem Auto geflüchtet sein. Die Tatwaffe wurde zunächst nicht gefunden, weshalb davon ausgegangen wird, dass der Mann noch bewaffnet ist. Die Polizei suchte unter anderem mit dem Polizeihubschrauber nach dem Flüchtigen. Beamte der Cobra durchsuchten auch mehrere Wohnungen im Mehrparteienhaus.

Der Mord soll sich laut Polizei in einem Gemeindebau in der Hameaustraße in Döbling ereignet haben. (Larissa Eckhardt)