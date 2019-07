Polizei auf der Suche nach dem 'Graffiti-King'

Auf Fassaden, „Öffi“-Stationen und Rollbalken hat sich der „King“ bereits verewigt. „Es gibt mehrere Vorfälle und Anzeigen. Wir gehen von mehreren Tätern aus“, heißt es vonseiten der Wiener Polizei auf Anfrage von ÖSTERREICH. Weitere Details will man nicht verraten, da die Ermittlungen laufen.

Ärger bei den Wiener Linien

Auch bei den Wiener Linien sorgen die „King“-Schriftzüge für Ärger. „Wir zeigen jeden Vandalismus ausnahmslos bei der Polizei an, so auch in diesem Fall“, heißt es. Im Blog „Kingismus“ werden immer wieder Fotos von den Schriftzügen gepostet.

Ebenso am Insta­gram-Account „theviennaking“ – dabei handelt es sich aber um „Fans“.

Die Schriftzüge lassen Erinnerungen an den Sprayer „Puber“ wach werden, der zuletzt in der Schweiz in U-Haft saß.