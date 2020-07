Hepatitis-Infizierter beißt Polizistin in den Unterarm

Ein junger Mann, der in Wien-Ottakring eigentlich dringend medizinische Hilfe brauchte, wehrte sich mit Händen und Füßen gegen eine Behandlung. Die Rettung holte die Polizei zu Hilfe, die den 21-Jährigen kaum bändigen konnte. Am Weg ins Spital biss der Russe eine Polizistin in den Unterarm. Im Krankenhaus wurde schlussendlich eine Infektion mit Hepatitis B und C festgestellt.

Der Mann wurde am späten Dienstagabend krampfend auf der Montleartstraße gefunden, berichtete die Polizei am Mittwoch. Passanten riefen die Rettung. Doch der junge Russe wehrte sich vehement gegen die augenscheinlich notwendige Behandlung.

Die zu Hilfe geholten Beamte konnten ihn nur zum Teil beruhigen, er stieg zwar in den Krankenwagen, dort fing er erneut an zu randalieren. Am Weg ins Spital biss er schlussendlich die Beamtin in den Arm, sie fixierte den Mann mit der Hand auf der Trage. Die Frau muss sich jetzt mehreren Untersuchungen unterziehen. Weil gegen den 21-Jährigen auch eine Festnahmeanordnung bestand, wurde er in Gewahrsam genommen.