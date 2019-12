Rätsel um entführte Hündin 'Holly'

Drama: Die Hündin „Holly“ wurde kurz vor Weihnachten entführt, ihre Besitzer sind verzweifelt.

Wien. Wie berichtet, wurde die Beagle-Dame (7) vergangenen Freitag aus dem Garten ­eines Einfamilienhauses in Wien-Meidling gestohlen. Von der Hündin fehlt weiterhin jede Spur.

„Ich vermute, dass unsere geliebte Holly von unserer Nachbarin entführt wurde. Sie ist nämlich zuvor öfters in unseren Garten eingedrungen und ist mit unserem Hund unerlaubt spazieren gegangen. Zudem hat sie auf Facebook ein Fake-Profil erstellt und bat Holly zum Verkauf an. Doch sie bestreitet es“, so die Halterin Monika Barth. Für das Ehepaar und ihre Töchter Miriam (3) und Valentina (12) fällt heuer Weihnachten aus.

© TBauer

Hinweise. „Wir sind alle am Boden zerstört und möchten nur unseren Hund zurück“, sagte Monika Barth. Hinweise unter 0676 4400 916 erbeten.