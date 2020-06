Rechtsradikale versuchten Anti-Rassismus-Demo in Wien zu stören

Bewohner eines Studentenheims entfernten das rechtsextremistische Plakat wieder.

Wien - Rechtsradikale Aktivisten haben am Freitagnachmittag versucht, die "BLACKLIVESMATTER"-Kundgebung vor der US-Botschaft in Wien zu stören. Die Aktivisten ließen vom Dach eines angrenzenden Studentenwohnheims ein Plakat herunter, mit dem sie an die mutmaßliche Ermordung von Weißen erinnerten. Prompt stimmten die versammelten Demonstrationsteilnehmer lautstark "Nazis raus"-Rufe an.

Störaktion bei #blacklivesmattervienna Demo: am Dach eines Studentenheims enthüllen Unbekannte dieses Plakat. Als sie das Haus verlassen kommt es zu einem Handgemenge. Anwesende Demonstranten vermuten die Identitären hinter der Aktion. @puls24news pic.twitter.com/7gDUMUFo7V — Nadja Buchmüller (@NadjaBuchmuelle) June 5, 2020

Bewohnern des Studentenheims gelang es schließlich unter großem Jubel der Demonstranten, das Plakat von einem Fenster unter dem Dach runter zu reißen. Als die Rechtsextremen das Haus verließen, kam es zu einem Handgemenge. Anwesende Demonstranten sagten der APA, sie vermuteten die Identitären hinter dieser Aktion.