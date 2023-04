Tierschützer deckten illegalen Welpenhandel auf

Illegale Züchterin nach Scheinkauf aufgeflogen: mehrere Anzeigen.

Wien. Die Tierschutzorganisation „Vier Pfoten“ konnte gemeinsam mit dem Verein „Freunde der Tierecke“ eine illegale Welpenhändlerin in Wien-Meidling überführen.

Die „Züchterin“ bot auf der Online-Plattform „willhaben“ immer wieder kleine Mopswelpen zum Verkauf an. Die Tierschützer beobachteten die illegale Welpenhändlerin und deren Inserate bereits über Monate und führte letztendlich einen Scheinkauf in der Wohnung der Frau durch. „Die Welpenhändlerin hatte unter dem Deckmantel einer Hobbyzucht immer wieder neue Würfe von Möpsen online angeboten“, so „Vier Pfoten“. Die Polizei und die Magistratsabteilung Veterinäramt und Tierschutz (MA 60) waren bereits im Voraus informiert worden und stießen schließlich dazu.

Zwei Mopswelpen, die offenbar aus der Slowakei nach Österreich „geschmuggelt“ wurden, wurden konfisziert und ins Tierquartier Wien gebracht. Die MA 60 werde Anzeige wegen verschiedener Verstöße gegen das Tierschutzgesetz erstatten. Die „Züchterin“ muss zudem auch mit Anzeigen wegen Abgabenhinterziehung und Sozialbetrugs rechnen. Die Frau war laut Angaben der Organisation bereits aktenkundig und musste bereits einmal wegen illegalen Handels eine Strafe zahlen.