SUV rast auf Fußgängerinsel in Wien

Wien. Bereits am Montagabend gegen 20 Uhr ereignete sich ein Crash am Sechshauser Gürtel in Wien. Der Lenker eines Dodge Nitro raste auf die Fußgängerinsel und krachte in eine Ampel. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand ernsthaft verletzt.

© Viyana Manset Haber

Die Wiener Berufsfeuerwehr demontierte gemeinsam mit der MA 33 "Wien leuchtet" die umgeknickte Ampel. Um etwa 21 Uhr konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.

© Viyana Manset Haber

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar.