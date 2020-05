Täter rammt Top-Anwalt Messer in den Hals

Der ehemalige Grasser-Anwalt wurde in eine Wohnung gelockt und dort mit einem Messer attackiert.

Axel Bauer gilt als einer der Top-Anwälte Österreichs. Er vertrat bereits Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser oder den Immobilienmakler Ernst Karl Plech, mehrere Male war Bauer auch in den TV-Sendungen „Schauplatz Gericht“ und „Bürgeranwalt“ zu sehen. Nun wurde der Top-Advokat Opfer eines brutalen Verbrechens und entging nur knapp dem Tod.

Die Tat ereignete sich bereits am 20. März dieses Jahres in Wien-Döbling. Wie die Polizei mitteilte, gerieten Bauer, verstärkt durch seinen 20-jährigen Sohn, und ein 60-jähriger Klient in der Döblinger Krottenbachstraße aneinander.

Täter in U-Haft

Der 60-jährige Millionär Walter S. attackierte den Anwalt dann mit einem Messer, stach ihn in den Hals und verletzte ihn im Gesicht. Daraufhin nahm dessen Sohn eine Flasche und schlug den Aggressor nieder. Dieser wurde festgenommen, der 20-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Bauer misste ins Wiener AKH gebracht werden und hatte Glück, dass die Halsschlagader knapp verfehlt wurde.

Inzwischen ist Bauer wieder genesen und zurück in seinem Büro. Über den Täter wurde am Mittwoch die U-Haft verlängert. Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen, teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung.