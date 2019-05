Taxi-Demo legt jetzt Wien komplett lahm

Für den Chef des Global Taxi Vereins, Irfan Kuna, ist die Sache klar: "Wir fordern faire Bedingungen für alle. Wir zahlen unsere Steuern und arbeiten hart. Gelten unsere Rechte nicht?" Deshalb hat er für heute ab 11 Uhr mit Start beim Donauturm eine Demo-Fahrt von rund 2.000 der 4.400 Wiener Taxis organisiert.

»Wir trauern Zeit nach, als Gesetze noch galten«

Protest. Der Protest wird so durchgeführt, dass sowohl Taxi-Kunden als auch die Wiener Autofahrer entlang der Demo-Route nicht zu sehr behindert werden. Die Fahrt führt über die Reichsbrücke, den Praterstern und den Ring bis zum Museumsplatz. "Den Platz der Menschenrechte haben wir uns bewusst für die Schlusskundgebung ausgewählt. Da wird ein Sarg sein, in dem unsere Rechte zu Grabe getragen werden, und die 400 Taxler, die an der Schlusskundgebung teilnehmen, werden Kerzen entzünden. Denn wir trauern der Zeit nach, als Gesetze noch eine Bedeutung hatten", so Kuna gegenüber ÖSTERREICH.

Weitere Proteste. Enttäuscht ist man vom Bund, dass nämlich ein Jahr nach der Ankündigung eines neuen Gesetzes, das auch für Uber gleiche und faire Bedingungen herbeiführen sollte, noch immer nichts passiert ist, erklärt Kuna. Und er droht: "Wenn da nicht rasch Verbesserungen kommen, wird es weitere Proteste der Taxler geben."

Demo legt Wien lahm

Ab ca. 12:30 Uhr werden ca. 400 Taxis für Aufmerksamkeit sorgen, wenn sie über die Wagramer Straße, die Reichsbrücke, die Lassallestraße, den Praterstern, die Praterstraße, zur Aspernbrücke und auf die Ringstraße, zum Opernring, am Getreidemarkt und hin zum Museumsplatz gondeln, schreibt der ARBÖ in einer Aussendung. Hier werden die Taxis zwischen Babenbergerstraße und der Burggasse abgestellt. Der ARBÖ-Informationsdienst warnt deshalb vor zahlreichen temporären Verkehrssperren und Behinderungen im Straßenverkehr. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel werden von der Demonstrationsfahrt der Taxifahrer teilweise betroffen sein. „Die U-Bahn-Linien verkehren ohne Einschränkungen, weshalb wir allen Lenkern nur nahe legen können, die betroffenen Strecken bis 16 Uhr zu meiden“, meldet Jürgen Fraberger vom ARBÖ Informationsdienst.

Hier staut es derzeit wegen der Demo (Stand 13.12 Uhr): Reichsbrücke u. Lassallestraße, FR stadteinwärts, Behinderungen (Demonstration).

