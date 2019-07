Unbekannter stach drei Männer in Wiener Wohnung nieder

Wien. Warum es zu dem Streit zwischen den Männern in einer Hernalser Wohnung gekommen war, ist bislang noch unbekannt. Das Quartett soll nach ersten Erkenntnissen des LKA jedoch kräftig miteinander gezecht haben.

Gegen 20.45 Uhr eskalierte die Situation schließlich. Zunächst ging der Angreifer, der den anderen drei nur flüchtig bekannt gewesen sein soll, mit Fäusten auf seine Opfer los. Schließlich zog er ein Messer, stach einem 37-Jährigen in den Bauch. Ein 26-Jähriger wurde durch mehrere Stiche in den Rücken schwer verletzt. Ein 39-Jähriger erlitt Kopfverletzungen. Alle drei Serben mussten in ein Krankenhaus transportiert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Nur Stunden später entdeckte ein Passant in Währing in der Schopenhauerstraße ein bewusstloses Opfer. Der unbekannte Mann, der durch Messerstiche verletzt wurde, schwebt in akuter Lebensgefahr.