Alarmstufe 2! Großeinsatz bei Brand in Wien-Donaustadt

Wien. Eine Lagerhalle in der Franz-Fellner-Gasse in Wien-Donaustadt ist am Freitagnachmittag in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr löste Alarmstufe 2 aus und rückte mit 30 Fahrzeugen und 100 Mann aus, berichtete Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr. Verletzt wurde offenbar niemand.

© APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Bei der Halle handelt es sich um ein sogenanntes Self Storage, wo man Lagerabteile anmieten kann. Der Einsatz würde vermutlich bis in die Nachtstunden dauern, sagte Feiler.

© APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Ausgelöst wurde der Alarm gegen 15.00 Uhr durch die Brandmeldeanlage im Gebäudekomplex. Insbesondere im Dachbereich traten immer wieder Flammen aus. Neben der Hitze waren die Einsatzkräfte auch mit der starken Rauchentwicklung konfrontiert. Mit speziellen Trennsägen öffneten Trupps über Teleskopmastbühnen und Drehleitern die Dachkonstruktion.

"Alarmstufe 2" für die Berufsfeuerwehr Wien

Aufgrund umfassender Löschmaßnahmen löste die Feuerwehr "Alarmstufe 2" aus. Aktuell treten insbesondere im Dachbereich immer wieder Flammen aus. Unter Atemschutz bekämpfen die Feuerwehrleute den Brand und sind neben der Hitze auch mit der starken Rauchentwicklung konfrontiert, schreibt die Feuerwehr in einer Aussendung.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Die MA 68 ist mit knapp 100 Mann und 30 Fahrzeugen vor Ort im Einsatz. Derzeit gibt es laut Auskunft der Einsatzkräfte keine Verletzten oder Vermissten. Wie das Feuer in der Lagerhalle ausbrechen konnte, ist noch nicht geklärt.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber