Verkehrsunfälle mit mehreren Verletzten

Am Sonntag wurden bei Verkehrsunfällen in Wien vier Menschen verletzt.

Wien. Bei drei Verkehrsunfällen sind am Sonntag in Wien vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Am Abend wurde ein spanisches Pärchen in der Leopoldstadt von einem Auto erfasst, eine zufällig anwesende Ärztin leistete Erste Hilfe. In Simmering wurde eine 83-Jährige von einem einfahrenden Taxi beim Einparken niedergestoßen. In Favoriten erfasste ein Pkw einen Radfahrer auf einem Schutzweg.

Überquerten bei Rot die Fahrbahn

Der schwere Unfall am Praterstern passierte gegen 20.00 Uhr. Laut Zeugen rannten der 30-jährige Mann und die 32-jährige Frau bei Rot quer über die fünfspurige Fahrbahn der Praterstraße. Eine Pkw-Lenkerin auf der äußert linken Fahrspur hatte bereits Grün, sie wollte die Kreuzung durchfahren und konnte nicht mehr rechtzeitig stoppen. Die Fußgänger wurden frontal erfasst und schwer verletzt.

Erster Unfall in Simmering

Der erste Unfall war bereits kurz vor 7.00 Uhr in der Thürnlhofstraße in Simmering passiert. Ein 40-jähriger Taxilenker wollte dort seitlich in eine Parklücke einparken, eine 83-Jährige zeitgleich die Fahrbahn überqueren. Sie wurde vom Lenker übersehen und vom rückwärtsfahrenden Taxi niedergestoßen. Die Frau kam mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus.

Radfahrer in Favoriten verletzt

In Favoriten wurde am Nachmittag ein 25-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Mann fuhr bei Grün mit dem Rad vorschriftswidrig über einen Schutzweg in der Ludwig-von-Höhnel-Gasse. Der Lenker eines einbiegenden Pkw erfasste ihn und stieß ihn zu Boden.