Ein 31-Jähriger, nach dem bereits wegen mehrerer Delikte gefahndet worden war, ist Sonntagfrüh am Hauptbahnhof in Wien-Favoriten von Beamten der Fremden- und Grenzpolizei im Zuge einer Schwerpunktkontrolle geschnappt worden. Gegen ihn bestand eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen versuchter Vergewaltigung, Raubes und Urkundenunterdrückung, teilte die Polizei am Montag mit.

Gegen den tschechischen Staatsbürger bestand zudem ein Aufenthaltsverbot in Österreich. Er befindet sich in Haft.