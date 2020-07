Achtköpfige Familie ging in Wien auf Diebestour

Der Familienverband wurde in einem Laden geschnappt. Darunter waren auch drei Mädchen im Volksschulalter.

In der Filiale eines Einzelhandelsbetriebs auf der Mariahilfer Straße bemerkte am Mittwochabend eine Ladendetektivin, wie ein Familienverband im gemeinsamen Zusammenwirken den Diebstahl mehrerer Artikel versuchte. Während einige Waren bezahlt wurden, sollten andere an der Kasse vorbeigeschleust werden.

Festnahmen

Es erfolgte die Anhaltung von acht Tatverdächtigen. Eine männliche Person (16) sowie zwei weibliche Personen (16, 23) wurden festgenommen. Über die fünf restlichen Frauen bzw. Mädchen (7, 7, 9, 27, 44) wurde die Anzeige auf freiem Fuße gelegt. Bei einer Vernehmung zeigten sich die Beschuldigten nicht geständig.