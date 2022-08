Aktion scharf: Polizei schließt sechs Bordelle

Etablissements im 5., 15., 2., und 12. Bezirk wurden von den Beamten verriegelt.

Wien. Am Dienstag ging es in vier Bezirken im wahrsten Sinne des Wortes heiß her: Nach Kontrollen im Frühjahr hieß es für die Polizei erneut Aktion scharf. Im Fokus war auch diesmal das älteste Gewerbe der Welt, das horizontale und dessen Rotlichtlokale.

Bilanz. Beamte der Meldestelle für Prostitutionsangelegenheiten führten mit der Polizei aus Fünfhaus und Meidling eine spektakuläre Schwerpunktaktion durch. Die Bilanz der Polizei hat es in sich: 18 Lokale wurden kontrolliert, dabei 45 technische und Hygienemängel festgestellt.

Zwei Frauen ohne Gesundheitsuntersuchung

Da in einigen Etablissements Notausgänge und Feuerlöscher fehlten, wurden sie kurzerhand geschlossen. "Sechs Lokale wurden im 5., 15., 2., und 12., Bezirk geschlossen. Es gab viele Anzeigen, die genaue Zahl wird jedoch nicht kommuniziert", teilte eine Polizeisprecherin ÖSTERREICH mit.

Die kontrollierten Frauen stammen aus der Ukraine, der Slowakei, Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Freier wurden nicht ins Visier genommen, da sie ja nichts Illegales taten. Zwei Sexarbeiterinnen hatten keine gültige Gesundheitsuntersuchung.

Info. Eine große Schwerpunktkontrolle gab es bereits im April. Damals wurden 16 Anzeigen wegen illegaler Prostitution erstattet.