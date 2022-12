Alko-Geisterfahrer auf dem Wiener Gürtel gestoppt

Eine durchgeführter Alkomattest ergab einen relevanten Messwert von 1,34 Promille.

Wien. Streifenpolizisten des Stadtpolizeikommandos Wien-Josefstadt haben am frühen Morgen des Heiligen Abend wohl nicht wenig gestaunt. Gegen 4.45 Uhr war am Währinger Gürtel ein "Geisterfahrer" - also entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung unterwegs. Die Beamten stoppten den 46-Jährigen, der Führerschein noch Zulassungsschein zuhause gelassen hatte. Ein Alkomattest ergab laut Polizeisprecherin Barbara Gass 1,34 Promille.

Die Fahrzeugschlüssel und der Digitale Führerschein wurden dem Mann vorläufig abgenommen. Zudem muss er mit Anzeigen wegen Fahrens unter Alkoholbeeinträchtigung, wegen Missachtung der Einbahnregeln und wegen Nichtmitführens von Führer- und Zulassungsschein rechnen.