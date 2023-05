Angestelltem und Zeugen ins Gesicht geschossen

Kurz vor Geschäftsbeginn um 5 Uhr Früh drang ein Rollkommando in eine Bäckerei-Filiale ein.

Wien. Wildwest-Szenen um 4.30 Uhr spielten sich am Pfingstmontag am Bahnhof Floridsdorf ab. Vier mit zwei Messern und zwei Schreckschusspistolen bewaffnete Jugendliche näherten sich vom Franz-Jonas-Platz her der schon in aller Früh öffnenden Filiale, wobei eine besonders aggressive Gestalt der morgendlichen Jugendbande in die Filiale eindrang, durchlud und wild mit der Waffe herumfuchtelte.

Ein Zeuge (26) versuchte die Gruppe aufzuhalten – worauf die Situation völlig eskalierte: Ein junger Angreifer feuerte mit der Softgun dem Passanten wie auch dem Mitarbeiter der Bäckerei (32) mehrmals ins Gesicht und auf den Oberkörper. Anschließend suchte das Quartett das Weite. Die alarmierte Rettung übernahm vor Ort die notfallmedizinische Betreuung der Opfer, die es dann beide vorzogen, doch nicht mit ins Spital zu fahren. Die Polizei-Ermittlungen zur Ausforschung der Täter laufen.