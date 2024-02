Anrainer beobachtet Einbruch: Juwelier-Dieb geschnappt

Ein Zeuge bemerkte eine dunkel gekleidete Person mit Rucksack, die Schmuckstücke aus der Auslage des Juweliers einpackte.

Ein 32-Jähriger ist Montagfrüh nach einem Einbruch bei einem Juwelier in Wien-Mariahilf geschnappt worden. Laut Polizeisprecherin Julia Schick hörte ein Anrainer zeitig in der Früh ein lautes Klirren und schaute aus dem Fenster auf die Mariahilfer Straße.

Dabei bemerkte er eine dunkel gekleidete Person mit schwarzem Rucksack, der aus der Auslage eines Juweliers Schmuckstücke in den Rucksack packte. Die Scheibe des Geschäfts war zerbrochen.

Der Zeuge verständigte gegen 5.30 Uhr die Polizei, die dank der exakten Personsbeschreibung kurze Zeit später den 32-jährigen ungarischen Staatsbürger in der Nähe des Tatorts stoppen konnte. Und tatsächlich: In seinem Rucksack fanden die Beamten Schmuckstücke mit Preisschildern. Der Verdächtige wurde festgenommen. Der Einbruch hatte einen Schaden im unteren vierstelligen Bereich zur Folge, dazu kommt noch die zerbrochene Scheibe.

Weitere Einbrüche verübt

Der 32-Jährige wurde wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls angezeigt. Die Ermittler wiesen ihm nämlich vier weitere Einbrüche nach, darunter einen versuchten in dasselbe Geschäft im Februar sowie einen vollendeten und einen versuchten beim Meiselmarkt in Rudolfsheim-Fünfhaus.

In der Favoritner Troststraße versuchten eine Frau und ein Mann rund drei Stunden später, eine Idee in die Tat umzusetzen, und brachen in eine Bankfiliale ein. Dabei dürfte sich relativ schnell herausgestellt haben, dass die Idee doch nicht so genial war. Schick zufolge kannten einander der 38-jährige Russe und die 24-jährige Österreicherin flüchtig, die beiden trafen einander in einer Wohnung. Auf Videoaufnahmen ist gut zu erkennen, wie eingebrochen wurde und Kästen durchwühlt wurden. Die alarmierten Polizisten fanden mehrere Bankomatkarten auf dem Boden und eine beschädigte Glasschiebetür.

Die Beamten nahmen die Verdächtigen in der Filiale bzw. davor fest. Den Einbruch stritten beide ab, die 24-Jährige behauptete, dass sie nur Geld abheben wollte. Das Duo wurde auf freiem Fuß angezeigt.