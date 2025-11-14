Ansturm auf die Christkindlmärkte

Von Wien bis Innsbruck wird in die Punsch-Saison gestartet.

Start. Aufg'sperrt is! So könnte man die Stimmung am Christkindlmarkt am Wiener Rathausplatz beschreiben. Schon seit den Morgenstunden strömten Touristen wie Einheimische an den laut CNN "schönsten Weihnachtsmarkt der Welt". So etwa die 26-jährige Besi, die mit ihrem Freund den ersten Punsch verkostete: "Wir haben uns schon sehr auf den Start der Weihnachtsmärkte gefreut." Vor den Ständen bildeten sich auch schon erste Warteschlangen – ein Bild, das sich wohl bis zum 24. Dezember nicht ändern wird.

© TZOe Fuhrich

Die 26-jährige Besi freute sich schon sehr auf den Start der Weihnachtsmärkte. © TZOe Fuhrich

© TZOe Fuhrich

Großes Opening. Insgesamt sperren an diesem Wochenende in Wien gleich sieben Adventmärkte auf – darunter auch der beliebte am Spittelberg sowie im Alten AKH.

Länder. Dazu öffnen auch die Märkte in Wels, Steyr in Oberösterreich. Der Christkindlmarkt in der Innsbrucker Altstadt oder auch auf der Burgruine Aggstein in Niederösterreich. Warten heißt es noch in Graz, Salzburg oder auch Linz – dort geht der Weihnachtszauber am 22. November los.

Punsch außerhalb von Wien günstiger

Die Punsch-Preise sind außerhalb von Wien etwas günstiger, liegen – ohne Pfand – etwa bei 3,50 Euro (z. B.: in Linz). In Wien muss man schon zwischen 4,50 Euro bis zu 7,50 Euro (Spezial-Punsch) bezahlen. Plus: 5 Euro Pfand.

750.000 LED-Lampen in ganz Wien

Heute wird dann der Weihnachtsbaum am Rathausplatz – eine Tanne aus Tirol – feierlich illuminiert – und damit leuchten insgesamt 750.000 LED-Lampen in der ganzen Bundeshauptstadt.