Auf der Flucht: Drogen-Lenker (30) rammte Polizeiauto

Auf seiner Flucht rammte der 30-Jährige einen Streifenwagen.

Am Sonntagmorgen um kurz nach 6 Uhr bemerkten Beamte in einem Streifenwagen den Kleinwagen mit quietschenden Reifen in der Troststraße in Favoriten.

© LPD Wien ×

Sofort versuchten die Polizisten das Auto anzuhalten. Doch anstatt zu stoppen, gab der Fahrer Gas. Ein weiterer Streifenwagen wurde gerufen. Dieser wollte dem flüchtenden Lenker den Weg abschneiden.

Zwei Beamte und Fahrer verletzt

Doch der Österreicher (30) rammte das Polizeiauto, vermutlich sogar vorsätzlich. Durch den Zusammenprall wurden zwei Beamte und der 30-Jährige verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Weitere Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen. Einen Führerschein hat der Mann keinen. Zudem stellte eine Amtsärztin Alkohol- und Suchtmittelbeeinträchtigung fest.

Nach der Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 30-Jährige in eine Justizanstalt gebracht. Als Grund für seine sehr gefährliche Flucht nannte der Autofahrer, dass er keine Lenkerberechtigung hatte.