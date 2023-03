Augenzeuge bei Vergewaltigung: ''Ich höre immer noch ihre Schreie''

Eine junge Wienerin wurde nach einem Disco-Besuch verfolgt und missbraucht.

Wien. Sichtlich erschüttert wirkt Timo R. beim Gespräch mit ÖSTERREICH am Tatort beim Leipziger Platz in der Brigittenau. Immer wieder sprechen ihn Passanten auf sein mutiges Einschreiten an. „Ihre Schreie gehen mir nicht mehr aus dem Kopf“, schildert der 28-Jährige. „Es war furchtbar.“

Als der A1-Mitarbeiter Sonntag Früh gegen 5.30 Uhr gemeinsam mit seiner Freundin aus der U-Bahn-Station Jägerstraße kam, um nach Hause zu gehen, wurde er auf die Wienerin (26), die laut um Hilfe rief, aufmerksam. Schockierend: „Mehrere Augenzeugen vor Ort reagierten gar nicht, zwei gingen direkt daran vorbei“, schildert der Zeuge weiter. Nicht so Timo R. und seine Freundin, die mutig einschritten.

Tunesier wirkte nach der Tat abgeklärt

Verfolgungsjagd. Als der Täter die beiden Helfer bemerkt hatte, lag er gerade auf dem halb nackten Opfer, das sich augenscheinlich vehement wehrte. „Alles ok“, soll der Tunesier zu ihnen gesagt haben, dann stand er auf und ging langsam weg. Dabei soll er sehr abgeklärt gewirkt haben.

„Nichts ist ok, lasst ihn nicht abhauen“, flehte die 26-Jährige das Paar an. Als der Vergewaltiger daraufhin zu rennen begann, lief ihm Timo R. hinterher. „Gleichzeitig habe ich die Polizei angerufen und ihnen immer wieder den Standort durchgegeben.“ Bis nach Spittelau ging die Verfolgungsjagd, dort trieb der Ex-Fußballer und passionierte Jogger den Täter in die Arme der Beamten. „Rund 40 Polizisten waren im Einsatz, nach der Verhaftung konnte ich den Mann sofort identifizieren“, schildert der Zeuge. „Sein Aussehen hat sich bei mir eingeprägt.“ Während der 28-Jährige den Täter verfolgt hatte, kümmerte sich seine Freundin die ganze Zeit um das Opfer, das völlig verstört am Boden kauerte. „Sie half ihr, sich anzuziehen, dabei umarmte die Frau meine Freundin und weinte.“

Täter beobachtete das Opfer 11 Stationen lang

Die 26-Jährige war bereits in der Kultdisco U4 auf der Tanzfläche und dann am Heimweg in der U-Bahn bei Meidling von dem Tunesier (24) belästigt worden. Der Mann versuchte sie zu küssen, sie bekam Hilfe von anderen Fahrgästen und wechselte sogar das Abteil. Dass der Tunesier aber nicht aufgab, bemerkte die junge Frau leider nicht. Elf Stationen verfolgte der Peiniger sein Opfer, um es dann nahe dem Ausgang bei der U-Bahn-Station Jägerstraße zu überwältigen.