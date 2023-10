Augenzeuge berichtet: "Das Kind fiel mir vor die Füße"

Der Kellner der Bar musste das Drama mitansehen. Der Bub fiel aus dem vierten Stock eines Hauses am Yppenplatz in den Schanigarten. Vor dem Vorfall hätte das Kind bereits geschrien.

Furchtbare Szenen am Yppenplatz in Ottakring am Mittwochabend um 23.15 Uhr: Ein Bub (4) stürzte am späten Abend dort aus einem Fenster des vierten Stocks, während seine Eltern im Stiegenhaus stritten. Das Kind wurde schwer verletzt.

Felix (24), der deutsche Kellner der Bar Fania, hatte kurz vorher Schreie des Kindes gehört und sich noch gewundert, was da los sei. Als er gerade den Schanigarten aufräumte, passierte das Drama. "Ich stellte die Stühle zur Seite, da bemerkte ich im Augenwinkel, dass etwas aus dem Fenster flog", so der Augenzeuge.

"Zuerst dachte ich, dass es ein Stofftier oder Pullover sein könnte, ich rechnete nicht damit, dass es sich um ein Kind handelt." Der Junge, der aus dem Fenster gefallen war, landete im Schanigarten am Beton, genau vor den Füßen des Kellners. "Ich war total geschockt, als ich sah, dass es ein Mensch ist", so Felix weiter.

Zwei Frauen, die gerade vor der Tür geraucht hatten, sie waren Gäste der Bar, erkannten den Ernst der Lage und kamen sofort zu Hilfe. "Eine rief die Rettung, die andere versuchte herauszufinden, ob der Bub noch lebt." Das Kind wäre nämlich leise gewesen, hätte keine offensichtlichen Verletzungen aufgewiesen. "Nur am Kopf hatte es Schrammen", sagt Felix weiter.

Nachbarn erbost, Mutter weinte um ihr Kind

Immer mehr Leute, darunter auch Nachbarn kamen, um zu helfen. Auch die Mutter und ihr Lebensgefährte, der Stiefvater des Buben, tauchten auf, als die Rettung da war. "Sie wollte zu ihrem Kind und schrie fürchterlich", so der Augenzeuge. Er glaube, dass sie dann mit einem Taxi dem Krankenwagen nachgefahren sein.

Während der Bub vor Ort noch erstversorgt wurde, regten sich auch Nachbarn auf. "Einer sagte: 'Jetzt haben sie es geschafft´", erzählt Felix weiter. Laut dem Kellner könnte diese Aussage daraufhin weisen, dass es vorher Probleme mit den Nachbarn aus dem vierten Stock gegeben haben könnte.