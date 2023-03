× Auto-Brand legt Wiener Ring lahm

In Wien ist am Donnerstagabend ein Auto auf der Ringstraße in Brand geraten und verursachte einen Stau.

Der Vorfall mit einem silber-farbenen Mercedes ereignete sich auf Höhe des Hotel Grand Ferdinand. Aus dem Motorraum des Wagens loderten plötzlich Flammen. Der Fahrer und mehrere Passanten eilten zur Hilfe, um den Brand zu löschen. Was genau zum Entstehen des Feuers führte, ist noch unklar. © oe24 × In Folge des Auto-Brands kam es zu Verkehrsbehinderungen am Ring, da durch den Pkw die Straße blockiert war. Mehr in Kürze