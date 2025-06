Lieferwagen-Lenker in Garage brutal attackiert

Von den Angreifern fehlt bisher jede Spur.

Wien. Zwei Unbekannte sollen das Opfer in einer Garage im Bereich Leberberg in Simmering, gleich nachdem es aus einem Lieferwagen ausgestiegen war, beraubt, geschlagen und mit einem Pfefferspray attackiert haben.

Täter geflüchtet

Die Räuber erbeuteten bei dem Angriff am Montagabend gegen 20.45 Uhr Bargeld und flüchteten danach in unbekannte Richtung. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher ohne Erfolg. Von den Tätern fehlte vorerst jede Spur. Die Ermittlungen waren am Dienstag in vollem Gange.

Das Opfer musste nach der Attacke mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Die genauen Hintergründe der Tat waren laut Polizeisprecher noch unklar.