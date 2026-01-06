Alles zu oe24VIP
Bald werden Wiener Eisträume wahr
Bald werden Wiener Eisträume wahr

06.01.26, 11:51
Wiens spektakulärstes Kunsteiserlebnis ist seit Jahrzehnten der Wiener Eistraum. Er wird am 22. Jänner eröffnet.  

Ab 22. Jänner 2026 bis 8. März 2026 werden wieder Wiener Eisträume wahr. Vor dem Rathaus erleben Läufer eine einzigartige Winterlandschaft mitten im Herzen von Wien! Der Wiener Eistraum verwandelt den Rathausplatz in ein glitzerndes Paradies aus Eis und Licht, das für Jung und Alt unvergessliche Erlebnisse bietet. Das Eislaufen wird dieses Jahr auf einer über 10.000 m2 großen Fläche stattfinden. Ab 17 Uhr verwandelt sich die Anfängerfläche zur Eisstockbahn. Auf den professionellen Bahnen kann sich mit Freunden, Familie oder Kollegen duelliert werden. 

Weitere Eislaufplätze

Weitere Möglichkeiten zum Eislaufen in Wien gibt es beim Wiener Eislaufverein in der Lothringerstraße im 3. Bezirk, auf der Kunsteisbahn Engelmann in der Syringgasse im 17. Bezirk, am Eisring Süd in der Windtenstraße im 10. Bezirk, in der EisStadthalle am Vogelweidplatz im 15. Bezirk und in der Steffl Arena in der Attemsgasse im 22. Bezirk.

