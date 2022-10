Die Wiener Polizei leitete sofort eine Alarmfahndung ein, jedoch vergeblich.

Wien. Zu der spektakulären Explosion kam es am Nationalfeiertag in den frühen Morgenstunden in der Donaustadt:

Die bislang unbekannten Vandalen jagten gegen 5.30 Uhr auf der Groß-Enzersdorfer Straße einen Zigarettenautomaten in die Luft. Anschließend ließ die Bande das Bargeld sowie mehrere Packungen Zigaretten liegen und ergriff die Flucht. Mehrere Bewohner, die aus dem Schlaf gerissen wurden, alarmierten die Polizei.

Die Uniformierten leiteten sofort eine Fahndung ein, doch von den Tätern fehlte jede Spur. Laut ersten Erhebungen eines sprengstoffkundigen Beamten dürfte der Automat mittels Pyrotechnik aufgesprengt worden sein. Dabei entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, wurde die Spurensicherung am Tatort übernommen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.