Neuwaldegger Bad
© ORF

Nachfolger gesucht

Bangen um Wiener Traditionsbad

04.11.25, 21:37
Teilen

Das Neuwaldegger Bad in Hernals blieb in der vergangenen Saison erstmals seit seiner rund hundertjährigen Geschichte geschlossen, und ein Aus drohte.

Die Betreiberin, Gabriela Dolezel, stellte den Betrieb aus persönlichen Gründen ruhend, wie "ORF Wien" berichtet. Nun sucht sie nach einem Nachfolger, der das Bad übernehmen möchte. Zum Verkauf stehen die von der Familie errichteten Gebäude, darunter Kabinenbereich, Gastronomie und Sauna. Interessierte können sich schriftlich per E-Mail (badneuwaldegg@gmx.at) bewerben.

Das Grundstück selbst, inklusive einer rund zwei Hektar großen Parkanlage, gehört dem Stift St. Peter mit der Gutsverwaltung in Dornbach. Laut "ORF Wien"-Bericht gibt es bereits viele Interessenten, dennoch ist die Zukunft des Bads noch ungewiss.

Neuwaldegger Bad
© ORF

Ziel wäre es, noch in diesem Jahr einen neuen Betreiber zu finden, doch der genaue Umfang der notwendigen Sanierungsarbeiten ist noch offen. Daher gehen die Verantwortlichen derzeit nicht davon aus, dass eine Wiedereröffnung 2026 realistisch ist.

