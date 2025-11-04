Eintritt in Wiener Bäder wird ab Jänner um 6,37 Prozent teurer

Ab Anfang 2026 werden die Eintrittspreise in Wiens städtischen Bädern erhöht. Die gesetzlich vorgesehene Anpassung folgt dem Verbraucherpreisindex.

Wie bereits angekündigt steigen in Wien mit Anfang 2026 die Eintrittspreise in den städtischen Bädern. Die Anpassung fällt mit durchschnittlich 6,37 Prozent aus. Grundlage dafür ist eine gesetzliche Regelung, die eine Preisanpassung vorschreibt, sobald der Verbraucherpreisindex seit der letzten Tarifänderung um mehr als drei Prozent steigt. Die letzte Erhöhung wurde mit Anfang 2024 wirksam. Nun schlägt die Inflation zu.

Wiens Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). © Stadt Wien / David Bohmann

"Die Wiener Bäder sind für alle Menschen kostengünstig zu benützen und das soll auch weiterhin so bleiben", so Klima- und Bäderstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Mit der Bindung der Bäderpreise an den VPI garantiere die Stadt eine kontrollierte, transparente und familiengerechte Preisentwicklung. "Die ausgeprägt soziale Tarifgestaltung der Wiener Bäder zeigt sich speziell an den Vergünstigungen für Kleinkinder sowie 7 bis 14-Jährige, die weiterhin unentgeltlich in den Familienbädern baden können", fügte Czernohorszky hinzu.

Preisübersicht 2025 bzw. 2026

Erwachsene zahlen für eine Einzelkarte künftig 8,10 Euro, bisher waren es 7,60 Euro. Das ist ein Plus von 50 Cent pro Besuch. Die Halbjahreskarte für Erwachsene steigt von 159,60 auf 170,10 Euro. Eine Familienkarte für einen Erwachsenen mit einem Kind kostet ab 2026 nun 9,60 Euro statt bisher 9,00 Euro. Jugendliche zahlen künftig 4,60 Euro pro Einzeleintritt, was einem Anstieg von 30 Cent entspricht. Bei Kindern erhöht sich der Preis pro Eintritt von 2,60 auf 2,80 Euro. Gleich bleibt, dass Kleinkinder (bis 6 Jahre) weiterhin überall gratis reindürfen und dass für Kinder (6-14 Jahre) die Familienbäder kostenlos bleiben. Die Stadt Wien unterstreicht damit ihren sozialen Kurs trotz der Teuerung.



Einzelkarte Erwachsene: 7,60 EUR (2025)-> 8,10 (2026)

Bonuskarte 5 + 1 gratis: 38,00 EUR -> 40,50

Bonuskarte 10 + 3 gratis: 76,00 EUR -> 81,00

Halbjahreskarte Erwachsene: 159,60 EUR -> 170,10



Ermäßigt Erwachsene: 5,70 EUR -> 6,10

Bonuskarte 5 + 1 gratis: 28,50 EUR -> 30,50

Bonuskarte 10 + 3 gratis: 57,00 EUR -> 61,00

Halbjahreskarte Ermäßigt: 119,70 EUR -> 128,10



Familienkarte (1 Erw. + 1 Kind): 9,00 EUR -> 9,60

Bonuskarte 5 + 1 gratis: 45,00 EUR -> 48,00

Bonuskarte 10 + 3 gratis: 90,00 EUR -> 96,00



Jugendliche: 4,30 EUR -> 4,60

Bonuskarte 5 + 1 gratis: 21,50 EUR -> 23,00

Bonuskarte 10 + 3 gratis: 43,00 EUR -> 46,00

Halbjahreskarte Jugendliche: 90,30 EUR -> 96,60



Kinder: 2,60 EUR -> 2,80

Bonuskarte 5 + 1 gratis: 13,00 EUR -> 14,00

Bonuskarte 10 + 3 gratis: 26,00 EUR -> 28,00

Halbjahreskarte Kinder: 54,60 EUR -> 58,80



Für Wiens Familien bedeutet das: Ja, es wird teurer – aber niemand wird vom Beckenrand gestoßen. Denn während anderswo mit der Preiskeule geschwungen wird, bleibt Wien seinem sozialen Kurs treu.