Bekanntes Gasthaus brannte komplett aus: Einsturzgefahr

Das ehemalige Gasthaus "zur Alm" ging komplett in Flammen auf

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Leopoldstadt mit vier Löschleitungen einen Brand in einem ehemaligen Gasthaus bekämpft.

Beim Eintreffen der Kräfte schlugen Flammen aus dem Dachbereich, das Areal um das Gebäude in der Innstraße war stark verraucht. Atemschutztrupps öffneten an mehreren Stellen die Dachflächen mit Motortrennsägen, um das Feuer zu bekämpfen.

Der Einsatz endetet in den Morgenstunden. Für Teile des Objektes besteht nun Einsturzgefahr.