Benzin: Spritpreis liegt bereits auf Rekord-Niveau

Sprit-Preis-Rallye: Im Jahresvergleich ist Tanken mehr als 20 Prozent teurer.

Wien. Die teuersten Tankstellen am Donnerstag waren – laut ÖAMTC– in Wien-Döbling: 1,539 Euro wurde für Super in der Gundoldstraße verlangt. Diesel kostete 1,499 (Shell, Heiligenstätdter Straße).

Dass Sprit so viel teurer wird, liegt an der Preisrallye beim Ausgangsprodukt Öl. Zu Beginn der Coronakrise kostete das Fass Öl unter 18 Dollar. Jetzt 159 Dollar Fass. Benzin und Diesel liegen bereits über dem Rekordniveau von 2012. Damals kostete der Liter Super im Jahresschnitt laut ÖAMTC 1,45 Euro, bei Diesel waren es 1,41 Euro.