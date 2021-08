»Bierwirt« randalierte im Gefängnis

Die Akte des mutmaßlichen Mörders und Belästigers ist um ein Kapitel reicher.

. Wie jetzt bekannt wurde, kam es am 2. August zu einer neuerlichen Eskalation mit dem „Bierwirt“. Diesmal in der Justizanstalt Josefstadt, wo Albert L. derzeit auf seinen Mordprozess wartet.Der 46-jährige Wiener ­Albert L. soll laut ÖSTERREICH-Informationen die Einrichtung seiner Zelle demoliert haben. Er kam in Einzelhaft, wo er weiterrandaliert haben soll, sodass er am Ende in einer Spezialzelle, abgesondert von anderen Häftlingen, untergebracht wurde.