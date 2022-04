Bobi auf Spielplatz "entsorgt"

Das Mädchen wurde von der Halterin, von der jede Spur fehlt, regelrecht überrumpelt.

Wien. Der illegale Handel mit Welpen boomt seit Ausbruch der Corona-Pandemie: Auch der etwa acht bis zehn Wochen alte Terriermischling Bobi wurde Opfer dieses skrupellosen Geschäfts. Eine ältere Frau – vermutlich Züchterin des kleinen Mischlings – fand in Wien offenbar keinen Käufer für den Welpen.

Sie drückte am 11. April einem Mädchen, das sich auf einem Spielplatz im Bereich des Rosa-Jochmann-Rings in Simmering aufhielt, den Welpen samt Halsband, Leine und Impfpass einfach in die Hand und flüchtete. Das Kind verständigte die Polizei, die den kleinen Bobi mit aufs Revier nahm und die Tierrettung alarmierte.

© TierQuarTier ×

„Wir haben uns sofort in den Kleinen verliebt. Bobi ist kerngesund und wartet auf ein liebevolles Zuhause“, so Tierquartier-Sprecherin Anna Putz.