Das Gepäcksstück wurde von einem Unbekannten am Bahnhof Liesing zurückgelassen.

Wien-Liesing. Am Samstagnachmittag sicherte die Wiener Polizei am Bahnhof Liesing einen herrenlosen Koffer. Das verdächtige Gepäcksstück wurde untersucht. Der rote Koffer ist offenbar von einem Unbekannten zurück gelassen worden. Der Inhalt gibt ein Rätsel auf und der Einsatz dürfte sich in die Länge ziehen.

© Viyana Manset Haber

© Viyana Manset Haber

Zwei Buslinien verspäten sich wegen der Geschehnisse am Bahnhof derzeit.

© Viyana Manset Haber