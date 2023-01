Brand-Alarm vor Wiener Moschee

IGGÖ-Chef Ümit Vural spricht von einem ''Vandalismusakt'' und erwartet sich Aufklärung. Polizei und Behörden seien bereits verständigt, so Vural.

Wien. Brand-Alarm bei einer Moschee in Wien-Ottakring: Wie ein Foto zeigt, gab es einen Brand vor dem islamischen Gebetshaus. IGGÖ-Chef Ümit Vural spricht von einem ''Vandalismusakt'' und erwartet sich Aufklärung. Polizei und Behörden seien bereits verständigt, so Vural.

"Leider beginnt das Jahr mit einer traurigen Nachricht. Unsere Moschee in Wien Ottakring wurde Opfer eines Vandalismusaktes. Ursachen und Hintergründe sind noch unbekannt. Polizei und Behörden bereits verständigt. Wir erwarten uns Aufklärung des Vorfalles", schreibt der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ), Ümit Vural, via Twitter.

Leider beginnt das Jahr mit einer traurigen Nachricht. Unsere Moschee in Wien Ottakring wurde Opfer eines Vandalismusaktes. Ursachen und Hintergründe sind noch unbekannt. Polizei und Behörden bereits verständigt. Wir erwarten uns Aufklärung des Vorfalles. pic.twitter.com/c25xx47oxU — Ümit Vural (@UemitVural) January 2, 2023

Noch ist unklar, ob es sich dabei um eine gezielte Attacke oder um einen "Silvester-Unfall" handelt.

1.902 Polizei-Einsätze in der Silvesternacht

In der Silvesternacht kam es zu zahlreichen Polizei-Einsätzen. In der Landesleitzentrale Wien ergingen am 31.12.2022 und am 01.01.2023 4.341 Notrufe aus denen knapp 1.902 Einsätze für die Polizisten und Polizistinnen resultierten. Es kam zu mehreren Einsätzen unter anderem wegen Lärmerregungen, Sachbeschädigungen bzw. auch wegen der illegalen Zündung von pyrotechnischen Gegenständen.

In den Bezirken Josefstadt, Simmering, Favoriten, Meidling, Floridsdorf und Liesing kam es zu mehreren Beschädigungen von Zigarettenautomaten, Mistkübel und Telefonzellen durch pyrotechnische Gegenstände