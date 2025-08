Brand in der Josefstadt: Alarmstufe 2 ausgerufen

In der Wiener Josefstadt läuft derzeit ein größerer Feuerwehreinsatz. Am frühen Nachmittag wurde starke Rauchentwicklung aus einem Eckhaus an der Kreuzung Albertgasse und Lerchenfelder Straße gemeldet.

Die Einsatzleitung reagierte rasch und erhöhte den Alarm auf Stufe 2. Laut Feuerwehrsprecher Lukas Schauer rückten 15 Fahrzeuge und 65 Einsatzkräfte zum Brandort aus. Das betroffene Gebäude stammt noch aus der Gründerzeit, was Löscharbeiten aufgrund der alten Bausubstanz zusätzlich erschwert. Noch ist unklar, wo genau das Feuer ausgebrochen ist – ob in einer Wohnung oder in einem Geschäftslokal im Erdgeschoß. Auch zur Ursache des Brandes liegen bislang keine gesicherten Informationen vor. Die Feuerwehr ist aktuell damit beschäftigt, den Brand zu lokalisieren und eine Ausbreitung auf weitere Stockwerke zu verhindern. Ein Großaufgebot ist vor Ort, das Gebiet rund um die Einsatzstelle wurde weiträumig abgesperrt. Ob Menschen verletzt wurden oder sich noch im Gebäude befinden, ist derzeit nicht bekannt. Die Einsatzkräfte prüfen derzeit jede Etage und kontrollieren angrenzende Wohnungen auf Rauchgase.