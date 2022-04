× Brand in Wien – Tangente gesperrt

Ein Brand in unmittelbarer Nähe zur Tangente führte am Sonntagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz.

Gegen 16 Uhr brach das Feuer in einem Abfallentsorgungszentrum in der Gotramgasse in Stadlau im 22. Wiener Gemeindebezirk aus. Die hohe Rauchwolke war für die Autofahrer der Südosttangente gut zu erkennen. Direkt hinter einer Schallmauer nach dem Stadlauer Tunnel brannte es lichterloh.

Tangente kurzzeitig gesperrt

Durch die starke Rauchentwicklung wurde der Verkehr auf der Tangente beschränkt, kurzeitig sogar gesperrt. "Grund dafür ist die starke Rauchentwicklung", sagte Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Diese führte zu einer Sichtbehinderung. Die Einsatzkräfte löschten den Brand mit zwei Löschleitungen, auch ein Wasserwerfer sowie ein Großtanklöschfahrzeug zur Sicherstellung der Wasserversorgung, das 10.000 Liter umfasst, waren im Einsatz. Der Brand war gegen 17.00 Uhr unter Kontrolle, es fanden noch Nachlöscharbeiten statt.