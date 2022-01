× Brandanschlag auf zivile Polizei-Autos in Wien

In der Leopoldstadt brannten sieben parkende Autos. Die Ermittlungen laufen.

Wien. In der Nacht auf Montag brannten in der Leopoldstadt (2. Bezirk), vor der zentralen Stelle zur Bekämpfung von Menschenhandel und Schlepperei, dem Joint Operational Office (JOO) in der Kleine Stadtgutgasse, sieben Autos. Bei den Fahrzeugen handelte es sich um zivile Polizei-Autos, wie ein Polizeisprecher gegenüber bestätigt.

Die sieben hintereinander parkenden Fahrzeuge gerieten aus noch unbekannter Ursache in Brand. Die Ermittlungen laufen.

Die Feuerwehr wurde gegen 1.30 Uhr alarmiert und rückte mit drei Fahrzeugen aus. 50 Einsatzkräfte bekämpften den Brand unter Atemschutz und zwei Löschleitungen, wie ein Feuerwehrsprecher bestätigt. Der Löscheinsatz dauerte eine Dreiviertelstunde.

Es wird wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Die Brandgruppe der Polizei sowie der Verfassungsschutz (LVT) führen die Ermittlung.