Das Feuer brach in einer Wohnung im 1. Stock eines Mehrfamilienhauses in Liesing aus. Die 55-Jährige konnte selbst noch den Notruf absetzen, danach erlitt sie einen Herzkreislaufstillstand.

Mit sechs Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr der Stadt Wien zu dem Wohnungsbrand in der Elisenstraße in Liesing am Mittwoch aus. Die Mieterin hatte zuvor noch selbst um 13.50 Uhr einen Notruf absetzten können. Während des Telefonates brach allerdings die Verbindung ab.

Bewohnerin wurde wiederbelebt

Als Feuerwehr und Rettung vor Ort eintrafen, lag die Frau leblos in ihrer verrauchten Wohnung, sie hatte einen Herzkreislaufstillstand erlitten. Die Einsatzkräfte konnten sie ins Stiegenhaus bringen und wiederbeleben. Die 55-Jährige musste mit schweren Verletzungen ins Spital.

Zur gleichen Zeit wurde der Brand gelöscht und die restlichen Wohnungen in dem fünfstöckigen Gebäude kontrolliert, wobei kein Rauch festgestellt wurde. Zwei Stunden dauerte der Einsatz.

Warum Feuer in der Wohnung ausgebrochen war, wird derzeit ermittelt.