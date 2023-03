Ein 15-Jähriger soll im Februar binnen vier Tagen drei Trafiken in Wien-Penzing und Rudolfsheim-Fünfhaus überfallen haben.

Mit einem Messer bewaffnet suchte der Räuber die Geschäfte auf der Hütteldorfer Straße bzw. in der Schanzstraße relativ zeitig in der Früh heim und erbeutete Bargeld. Der nun festgenommene Bursche "verweigerte im Zuge der Vernehmung jegliche Aussage", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. "Er wurde in eine Justizanstalt gebracht."

Die Überfälle waren am 14. und 15. Februar, zunächst gegen 6.15 Uhr und am Mittwoch kurz nach 6.45 Uhr, verübt worden. Im ersten Fall öffnete die Trafikantin die Kassenlade und der Täter griff sich das Geld selbst, im zweiten Fall wurde ihm das geforderte Bargeld ausgehändigt. Die Messer wurden danach sichergestellt. Am 17. Februar stand der Räuber dann gegen 6.45 Uhr einem Trafikangestellten in Rudolfsheim-Fünfhaus gegenüber.

Die Polizei suchte seither einen Serientäter, der laut Zeugenaussagen zunächst auf 20 bis 30 Jahre geschätzt wurde. Am gestrigen Montagvormittag wurde hingegen der aus Bulgarien stammende 15-Jährige "nach intensiven Ermittlungen" an seiner Wohnadresse unter Tatverdacht festgenommen, so der Polizeisprecher