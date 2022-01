Corona-Tests: Ludwig mit Appell an alle Wiener

Am Montag enden die Schulferien und viele Urlauber kehren in den Job zurück. Wiens Bürgermeister richtet deshalb einen Corona-Appell an die Bürger.

Wien. Die Zahl der Neuinfektionen ist in Österreich wieder fünfstellig: in den vergangenen 24 Stunden wiesen laut Behörden 10.291 Menschen einen positiven Test auf. Ähnlich viele Neuinfektionen gab es nur während der vierten Welle Ende 2021, in der bis zu 15.809 Fälle gemeldet wurden.

Das Infektionsgeschehen bewegt sich derzeit auf hohem Niveau. Vor dem Schulstart am Montag und der Rückkehr vieler Urlauber in den Job, appelliert jetzt Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Sonntag an alle Wiener "sich vor der Rückkehr an Arbeitsplatz bzw in die Schule wie auch den Kindergarten zu testen."

Ab der kommenden Woche werde die PCR-Testkapazität für 3,5 Millionen Tests pro Woche zur Verfügung stehen, informiert Ludwig via Twitter. Man verfüge in Wien über ein flächendeckendes und dichtes Testangebot. Und mit "Alles gurgelt" stehe "allen Wienerinnen und Wienern auch der Goldstandard für einfache Testungen mittels sicherem PCR-Test zur Verfügung".

Ludwig: "Wir werden alles unternehmen, um dieser gefährlichen Entwicklung des Infektionsgeschehens und Schließungen im Bereich des öffentlichen Lebens entgegenzuwirken."

Daher appelliere ich an alle Wienerinnen und Wiener, sich vor der Rückkehr an Arbeitsplatz bzw in die Schule wie auch den Kindergarten zu testen. So schützen wir unser aller Gesundheit, verhindern aber auch gleichzeitig einen neuen Lockdown.

"Sicherheitsphase" an Schulen bis Ende Februar

Die ursprünglich bis 15. Jänner geplante "Sicherheitsphase" an den Schulen wird bis 28. Februar verlängert. Das hat das Bildungsministerium in einem Erlass an die Schulen festgehalten. Damit bleibt die Präsenzpflicht ausgesetzt. Außerdem wird unabhängig vom Impfstatus mindestens dreimal pro Woche getestet, im gesamten Schulhaus und auch im Unterricht muss Maske getragen werden (bis Unterstufe Mund-Nasen-Schutz, ab Oberstufe FFP2-Maske).

So soll der "Präsenzbetrieb als Konstante erhalten" bleiben, heißt es weiter. Eltern können ihre Kinder aber weiter ohne ärztliches Attest für den Unterricht entschuldigen.