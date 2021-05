Criticalmass: Hunderte Fahrräder in Wien sorgen für Chaos

Critical Mass Wien ist eine verkehrspolitische Aktionsform, die für mehr Platz für das Verkehrsmittel Fahrrad eintritt. Mit den Lockerungen der Coronamaßnahmen startet nun auch wieder Critical Mass.

Mit den Öffnungsschritten am 19. Mai darf auch Critical Mass wieder stattfinden. Der Slogan lautet: "In alter Frische und großer Masse." Treffpunkt ist der Schwarzenbergplatz um 17.00 Uhr.

Mai CM - Die Critical Mass Vienna ist zurück!



Am 19. Mai erfolgen die sehnlichst erwarteten Öffnungsschritte der Covid-Verordnungen. Daher wird auch die CM Vienna am 21. Mai, dem dritten Freitag des Monats, wieder in alter Frische und großer Masse an den Start gehen! pic.twitter.com/eC8DVauDVm