Um wohlfeile 469 Euro gibt es in der Wiener City die "Mamma Rich", die teuerste Pizza Österreichs.

469 Euro. Am Karl-Lueger-Platz 5 in der Wiener City zelebriert das "Viva la Mamma" seit Jahren erfolgreich die Cucina Italiana. Jetzt kreiierte man dort die "Mamma Rich", Österreichs teuerste Pizza, die um wohlfeile 469 Euro Luxus und Genuss vereint.

Blattgold und Kaviar Sie wird großzügig mit 125 Gramm Royal Kaviar, einer der besten und teuersten Sorten der Welt, von Stören aus dem Kaspischen Meer belegt. Nicht weniger extravagant ist die Dekoration mit 23 Karat Blattgold. Dadurch erhält der mit Sepiatinte schwarz gefärbte Pizzateig einen ganz besonderen Glanz.

Serviert wird die Mamma Rich mit einer Flasche Moët Imperial Ice (0,7 LIter) - fertig ist die teuerste Pizza Österreichs.

Für Normalsterbliche wird freilich ebenso gesorgt: Am 3. November gibt es ezes wieder die "Hauspizza", ein Event mit "Flying Pizza - all yo can eat" zum Eintrittspreis von 21 Euro bei DJ-Musik ab 18 Uhr.

Info: vivalamamma.at