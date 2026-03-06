Demo-Nachmittag sorgt für Sperren und Staus in Wien

Wer am Samstag mit dem Auto durch die Innenstadt will, braucht Geduld. Gleich zwei Demonstrationen legen den Verkehr teilweise lahm. Besonders rund um die Ringstraße drohen längere Verzögerungen.

Am Samstag sorgen gleich zwei Demonstrationen in der Wiener Innenstadt für Verkehrsbehinderungen. Autofahrer brauchen Geduld. Vor allem rund um die Ringstraße drohen am Nachmittag längere Verzögerungen.

Die "Fahrraddemo anlässlich zum feministischen Tag" startet um 14:30 Uhr beim Sigmund-Freud-Park und führt unter anderem über die Schottengasse, die Innenstadt, Operngasse, Ringstraße gegen die Fahrtrichtung sowie Landstraße Hauptstraße. Endstation ist gegen 16:00 Uhr beim Robert-Hochner-Park. Ab dem Julius-Raab-Platz kann es zu zeitweisen Sperren der Ringstraße kommen, warnt der ÖAMTC.

Iran-Demo ab 16.15 Uhr

Kaum hat sich der erste Demonstrationszug aufgelöst, folgt der nächste. Gegen 16.15 Uhr beginnt vor dem Parlament eine weitere Kundgebung unter dem Motto "Hands Off Iran - Anti-Kriegs Demonstration gegen den Angriff auf den Iran". Die Teilnehmer ziehen über die Ringstraße, danach durch die Schottengasse und weiter über die Währinger Straße. Ziel ist die Boltzmanngasse, wo die Versammlung gegen 18.00 Uhr enden soll.

Staugefahr rund um die Innenstadt

Der ÖAMTC erwartet rund um die Demonstrationen deutliche Verkehrsbehinderungen. Besonders betroffen dürften die Ringstraße, die Zweierlinie sowie die Bereiche Karlsplatz und Schwarzenbergplatz sein. Auch auf allen Zufahrten zur Ringstraße kann es zu Rückstaus kommen. Weitere Engstellen drohen auf der Landstraßer Hauptstraße, am Franz-Josefs-Kai und auf der Unteren Donaustraße.

Zusätzliche Baustellen verschärfen die Lage. Wegen Bauarbeiten sind die Vorderer Zollamtsstraße in Fahrtrichtung zum Heumarkt sowie auch die Hintere Zollamtsstraße in beiden Richtungen gesperrt. Der ÖAMTC empfiehlt während der Demonstration unbedingt großräumig auszuweichen.

Der ÖAMTC rät Autofahrern daher, das Gebiet rund um die Innenstadt am Samstagnachmittag möglichst weiträumig zu umfahren. Wer kann, sollte auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen. Geduld und eine Zeitreserve werden an diesem Tag jedenfalls nötig sein.