Demos legen am Wochenende Wiener City lahm

ARBÖ rechnet mit zahlreichen Verkehrseinschränkungen: ''Meiden Sie daher den innerstädtischen Bereich.''

Wien. Am Samstag, den 12. März finden zeitgleich zwei Demonstrationen statt. Die Demo „Stop Covid 19 Zwang“ startet um 12 Uhr und bewegt sich über die Ringstraße den Franz Josefs Kai und wieder via Ringstraße zum Schwarzenbergplatz. Gleichzeitig startet um 15.45 der zweite Demonstrationszug „Freie Impfentscheidung“ beim Heldenplatz und bewegt sich dann ebenfalls über die Ringstraße und den Franz Josefs Kai. Bei dieser Demo werden laut Polizei rund 3000 Teilnehmer erwartet, wie der ARBÖ in einer Aussendung schreibt.

Tags darauf am Sonntag, den 13 März ist ebenfalls eine Demonstration angekündigt. Laut Polizei werden rund 5000 Personen bei der Demo „Unterstützung der Ukrainer“ erwartet. Diese versammeln sich um 16 Uhr beim Heldenplatz und marschieren entlang der Ringstraße entlang zum Franz Josefs Kai und dann die Ringstraße weiter via Burgtor retour zum Heldenplatz.

Mit Zeitverlusten und Staus ist zu rechnen

Mit Zeitverlusten und Staus ist an beiden Tagen auf der Roßauer Lände, der Oberen und Unteren Donaustraße, der Vorderen Zollamtsstraße, dem Bereich Schwarzenbergplatz, der ehemaligen 2er Linie, der Währinger Straße, dem Karlsplatz und auch auf der Linken und Rechten Wienzeile zu rechnen. „Meiden Sie daher den innerstädtischen Bereich und weichen Sie, wo möglich auf die öffentlichen Verkehrsmittel aus“, rät der ARBÖ-Verkehrsexperte Josef Kocanda.