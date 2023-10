Schwer betrunken kam ein deuscher Hotelgast in der Nacht auf Sonntag in ihre Unterkunft. Als sie in de Lobby wankte, eskalierte alles.

Wien. Als die 58-Jährigesturzbesoffen um 2 Uhr in der Früh in Hotel in der Josefstadt kam, wankte und brüllte die alleinreisende Touristin derart herum, dass der 26-jährige Nachtportier (26) von seinem Recht auf das Hausrecht Gebrauch machte und der Frau aufgrund ihres aggressiven Verhaltens den Aufenthalt in der Unterkunft untersagte. Daraufhin ging die Deutsche mit einer Stafette von Schlägen und Tritten auf den Angestellten los. Durch einen anderen Mitarbeiter des Hotels wurde der Notruf verständigt. Beim Versuch die Situation zu klären ging die deutsche Staatsangehörige auch auf die alarmierten Polizisten los. Durch einen Tritt gegen das Knie und einen Faustschlag gegen das Gesicht wurde eine der Beamtinnen verletzt. Die Alko-Touristin wurde wegen schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt vor Ort vorläufig festgenommen - und durfte dann doch in einem "Zimmer" übernachten, nämlich in der Ausnüchterungszelle . . .