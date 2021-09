Der Somalier kam 2014 nach Österreich und geriet seihter immer wieder in den Fokus der Polizei.

Nach der Tötung von zwei Frauen in Wien-Favoriten wird der Verdächtige laut Polizeisprecher Mohamed Ibrahim heute, Dienstag, "im Laufe des Nachmittages" von der Polizei einvernommen.



Der 28-jährige Somalier soll am Montag seine Ex-Frau und seine Lebensgefährtin getötet haben. Der zu dem Zeitpunkt stark alkoholisierte Mann hatte noch am Tatort die Tat eingeräumt.



Er galt bisher als unbescholten - mehrere Strafverfahren waren eingestellt worden.