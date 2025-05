"Driving Days" zogen im Donau Zentrum alle Blicke auf sich

Am Freitag strömten unzählige Besucher ins Westfield Donau Zentrum, wo die Driving Days mit Vollgas starteten. Zwei Tage lang stehen modernste Fahrzeugtechnik, innovative Antriebe und individuelle Beratung im Mittelpunkt.

Die Driving Days presented by oe24 im Westfield Donau Zentrum in Wien haben am Freitag für große Aufmerksamkeit gesorgt. Zahlreiche Besucher kamen, um die neuesten Fahrzeugmodelle zu bestaunen und sich über aktuelle Mobilitätstrends zu informieren. Inmitten des Einkaufszentrums verwandelt sich die Mall noch bis Samstag in eine glänzende Bühne voller Technik, Design und Innovation. Mit dabei waren auch oe24-Geschäftsführerin Alexandra Fellner, der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) und die Auto-Partner.

Die neuesten Modelle hautnah

Autofans konnten sich auf eine breite Palette an Marken freuen. Wiens Top-Autohäuser AUTO STAHL, MVC MOTOR, BERNHARD KANDL, TEAM.FRAENKEL, AUTO WIEN MITTE und OPEL & BEYSCHLAG präsentierten die neuesten Modelle von Citroën, Alfa Romeo, Nissan, Toyota, Kia, Hyundai, Peugeot, Mitsubishi, Volvo, Leapmotor, Honda, KGM, Polestar und Mazda.

Elektrisch, hybrid oder mit klassischem Antrieb zeigten die Fahrzeuge, wohin die Reise der Mobilität geht. Besucher konnten die Autos nicht nur ansehen, sondern auch einsteigen und sich von den Vorteilen der einzelnen Modelle überzeugen lassen.

Beratung und Finanzierung

Auch die Beratung kam nicht zu kurz. Verkäufer führten persönliche Gespräche und beantworteten individuelle Fragen zur Modellwahl. Sie erklärten unterschiedliche Finanzierungswege und informierten über Leasingmöglichkeiten. Trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten fanden viele Interessenten Anregungen und Lösungen, um ihren Traum vom eigenen Auto zu verwirklichen. Die Driving Days boten damit nicht nur automobile Highlights, sondern auch konkrete Hilfe beim Autokauf. Unter drivingdays.at erfährt man, wann die nächste PS-Show stattfindet.