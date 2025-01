Drogendealer zum zweiten Mal am selben Bahnhof erwischt

Ein Drogendealer, der bereits im November aktiv war, ist am späten Donnerstagabend erneut am Wiener Bahnhof in Floridsdorf mit Suchtgift erwischt worden.

Der 26-Jährige warf einen schwarzen Plastikbeutel weg, als er die Beamten der Bereitschaftseinheit sah. In dem Sackerl wurden dann von den Polizisten 22 kleine Baggies Cannabiskraut, drei kleine Baggies mit Kokain, zwei kleine Baggies mit Methamphetamin sowie mehrere Ecstasy-Tabletten entdeckt.

Auktionshaus Sotheby's schließt Niederlassung in Wien

Der Rumäne kam vorübergehend in Haft. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige auf freiem Fuß angezeigt, gab die Polizei am Samstag bekannt.