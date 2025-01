Flucht vor Polizei: Biker (30) kracht in Wiener Hotel

Motorradlenker ist Freitagabend auf der Flucht vor der Polizei mit seinem Bike in die Glasfassade eines Wiener Hotels am Wiedner Gürtel gekracht.

Der Mann, der scheinbar unter Drogeneinfluss stand, Suchtgift bei sich hatte und keinen Führerschein besaß, wollte sich der Anhaltung entziehen und gab Gas. Auf den Russen wurden die Polizisten aufmerksam, weil auf dem Fahrzeug des 30-Jährigen gestohlene Kennzeichentafeln montiert waren, so die Exekutive am Samstag.

© LPD Wien ×

Ein Beamter packte den Mann am Arm und wollte ihn so aufhalten, dabei beschleunigte der Motorradfahrer und schleifte den Polizisten mehrere Meter mit. Der Russe entkam und schlängelte sich durch eine stehende Fahrzeugkolonne des Gegenverkehrs durch. Erneut versuchte der Beamte, sich dem Mann in den Weg zu stellen, dabei krachte der Biker dann in die Fassade. Zwar wollte der 30-Jährige zu Fuß flüchten, jedoch wurde er rasch festgenommen.

Bei dem Mann wurden eine geringe Menge Cannabiskraut und vermutlich Kokain vorgefunden und sichergestellt. Der Beamte wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und konnte den Dienst nicht mehr fortsetzen. Gegen den Tatverdächtigen wurden Anzeigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und nach dem Suchtmittelgesetz erstattet. Der 26-Jährige befindet sich in Polizeigewahrsam.